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Концерн "Калашников" показал новый автомат

09:02
  • вторник
  • 21 августа 2018

Концерн "Калашников" представил опытный образец нового автомата АК-308. Демонстрация оружия состоялась на форуме "Армия-2018".

"Калашников" представил на форуме "Армия-2018" новый автомат АК-308. Ролик с демонстрацией опытного образца опубликован на сайте концерна.

АК-308 создан на базе  АК-103 с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В автомате применяются патроны калибра 7,62 миллиметра, вместимость магазина - 20 патронов. Вес оружия без патронов составляет 4,3 килограмма, длина ​ствола - 415 миллиметра, прицел диоптрический.​ Возможна установка штык-ножа.

В настоящее время проходит подготовка к предварительным испытаниям оружия.

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