По делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону предъявлены новые обвинения

СК предъявил обвинения чиновникам и энергетикам по делу о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону в августе 2017 года. Так, бывшего заместителя главы администрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону обвинили в халатности. При этом начальника Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" и старшего мастера производственного участка обвинили в причинении смерти по неосторожности.

По делу о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону в августе 2017 года предъявлены обвинения чиновникам и энергетикам, пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Согласно данным СК, причиной возгорания стало короткое замыкание проводов воздушных линий электропередачи. Бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону предъявлено обвинение в халатности.

Вместе с тем начальника Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" и старшего мастера производственного участка обвинили в причинении смерти по неосторожности, а также - в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.

Пожар в частном секторе в центре Ростова-на-Дону произошел 21 августа 2017 года. Огонь повредил около 120 строений на площади более 10 тысяч квадратных метров. В результате пожара погиб один человек, еще 58 обратились за медицинской помощью, девять из них были госпитализированы. Пострадавшими от огня признали 602 человека.