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Более половины американцев высказались за налаживание отношений с Россией

09:27
  • вторник
  • 21 августа 2018

58% граждан США считают необходимым наладить отношения с Москвой. 36% американцев выступают за решительные дипломатические и экономические меры против России.

Исследовательская компания Gallup провела опрос среди граждан Соединенных Штатов на тему их отношения к России и перспективам налаживания российско-американских отношений. Результатам исследования делится "Коммерсант".

О необходимости улучшить отношения с Москвой заявили 58% граждан США. 36% респондентов выступили за решительные дипломатические и экономические меры против России.

За новостями о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в Штатах следят три четверти опрошенных. 75% из них верят в якобы имевшее место вмешательство, 16% - нет.

Вместе с тем 36% участников опроса заявили, что, даже если вмешательство было, на результаты выборов оно никак не повлияло. 39% американцев уверены, что российские власти сумели повлиять на итоги выборов.

Опрос проводили в период с 1 по 12 августа во всех 50 штатах и в округе Колумбия. Участие в нем приняли 1,02 тысячи совершеннолетних граждан США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность снятия санкций с России. Для этого, по его словам, Москва должна "сделать что-то на пользу США". Конкретизируя, глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о сотрудничестве по Украине и Сирии.

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