Ученые объяснили аномальную погоду в Европе

Долгие периоды жары и дождей в Европы связаны с потеплением в Арктике. Это установили ученые из Германии.

Длинный период дождей и жары на европейском континенте можно объяснить потеплением в Арктике. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на исследование института климатологических исследований в Потсдаме.

Этим летом в Европе установилась аномальная жара. Из-за сухой погоды возросло число лесных пожаров. При этом огонь вплотную приближался к населенным пунктам.

Кроме того, в Москве в августе была зафиксирована "температурная пила". Так синоптики называют изменчивую погоду, когда жара вдруг сменяется прохладой и дождями.