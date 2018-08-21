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Ученые объяснили аномальную погоду в Европе

09:28
  • вторник
  • 21 августа 2018

Долгие периоды жары и дождей в Европы связаны с потеплением в Арктике. Это установили ученые из Германии.

Длинный период дождей и жары на европейском континенте можно объяснить потеплением в Арктике. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на исследование института климатологических исследований в Потсдаме.

Этим летом в Европе установилась аномальная жара. Из-за сухой погоды возросло число лесных пожаров. При этом огонь вплотную приближался к населенным пунктам.

Кроме того, в Москве в августе была зафиксирована "температурная пила". Так синоптики называют изменчивую погоду, когда жара вдруг сменяется прохладой и дождями.

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