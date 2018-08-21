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Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в грядущие выборы в Конгресс США

09:52
  • вторник
  • 21 августа 2018

Компания Microsoft сообщила, что обнаружила попытки российских хакеров повлиять на ноябрьские выборы в американский Конгресс. Речь идет о группе Fancy Bear, которая, по утверждению американских властей, связана с ГРУ.

Компания Microsoft зафиксировала попытки российских хакеров оказать влияние на предстоящие выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре, сообщило агентство Associated Press.

Microsoft утверждает, что они создали поддельные интернет-домены которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций - института Хадсона и Международного республиканского института". Еще три домена представлялись интернет-адресами, якобы принадлежащими Сенату Конгресса США.

Попытку вмешательства осуществила хакерская группа Fancy Bear, которая по данным спецпрокурора Роберта Мюллера, связана с связана с Главным разведывательным управлением России (ГРУ).

В ноябре 2018 года в США переизберут 35 из 100 сенаторов, а также будет полностью переизбрана палата представителей. 

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