Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в грядущие выборы в Конгресс США

Компания Microsoft сообщила, что обнаружила попытки российских хакеров повлиять на ноябрьские выборы в американский Конгресс. Речь идет о группе Fancy Bear, которая, по утверждению американских властей, связана с ГРУ.

Компания Microsoft зафиксировала попытки российских хакеров оказать влияние на предстоящие выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре, сообщило агентство Associated Press.

Microsoft утверждает, что они создали поддельные интернет-домены которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций - института Хадсона и Международного республиканского института". Еще три домена представлялись интернет-адресами, якобы принадлежащими Сенату Конгресса США.

Попытку вмешательства осуществила хакерская группа Fancy Bear, которая по данным спецпрокурора Роберта Мюллера, связана с связана с Главным разведывательным управлением России (ГРУ).

В ноябре 2018 года в США переизберут 35 из 100 сенаторов, а также будет полностью переизбрана палата представителей.