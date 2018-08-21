В парке "Патриот" открылся военно-технический форум "Армия"

Десятки компаний и предприятий со всего мира, лучшие и самые современные разработки. В конргессно-выставочном центре "Патриот" открылся международный военно-технический форум "Армия-2018".

Международный форум "Армия-2018" открывается во вторник в парке "Патриот". Более 20 тысяч экспонатов. Сотни уникальных образцов. Гости форума увидят самые совершенные технологии, используемые российской армией. Новая техника и небывалые боевые возможности. Военные Белоруссии, Китая, Турции, Великобритании, Германии и Франции также привезут свою продукцию, передает "ТВ Центр".

А накануне новинку представил легендарный концерн "Калашников". Автомат АК-308. Отличительная особенность этого оружия - новый, тяжелый патрон, который значительно увеличивает точность выстрела.

Тем временем число армейских подразделений, которые включаются во внезапную проверку боеготовности, объявленную президентом, растет. Многокилометровые учебные марши, перелеты на удаленные расстояния на истребителях и многоцелевых бомбардировщиках и дальние походы кораблей Северного флота. Маневры организованы в преддверии масштабных военных учений "Восток - 2018", которые станут крупнейшими в современной российской истории.