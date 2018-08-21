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Трамп допустил снятие части санкций с России

12:02
  • вторник
  • 21 августа 2018

Родные Константина Ярошенко, российского лётчика, осуждённого в США, прибыли в Нью-Йорк для встречи с главой семьи. До сих пор американские власти не давали разрешения на это. Причём, в деле и без того полно грубых нарушений. Задержан Ярошенко был незаконно на территории третьей страны.

Вашингтон оставляет пространство для манёвра и может отказаться от введённых ранее санкций. Об этом Дональд Трамп заявил накануне в эксклюзивном интервью агентству Рейтерс. Правда, взамен ждёт от Москвы вполне конкретных ответных шагов.
В России считают дело Бутиной надуманным и накрученным

Глава Белого дома пояснил: России необходимо пойти на совместные шаги в таких  вопросах, как Сирия и Украина. Только в таком случае Трамп сможет снять часть ограничений. По крайней мере, тех, что инициировал лично он. По остальным же решение принимает Конгресс.

Очередной пакет санкций вступает в силу уже в среду. С 22 августа Америка прекращает поставки в Россию продукции двойного назначения. Той, что может использоваться как в обычных, мирных целях, так и военных. Рестрикции стали ответом на якобы применение Россией химического оружия в Солсбери. Но доказательств, похоже, устали ждать даже сами американцы, которые выступили против новых санкций. Согласно опросу, проведённому исследовательской компанией Gallup, 58% граждан США считают, что необходимо улучшать отношения между странами. Однако судебные дела против россиян в Америке лишь добавляют нервозности. Растянутый напротив посольства Соединенных Штатов в Москве активистами баннер - еще одно подтверждение. На плакате - фотография 29-летней Марии Бутиной, которую обвинили в незаконной деятельности в пользу другого государства - фактически шпионаже. Демократы даже назвали предполагаемого человека, которому россиянка могла передавать информацию - Джон Болтон. Еще в 2013 советник по национальной безопасности мог участвовать в форуме о правах на ношение оружия, организованный с их слов госпожой Бутиной.

Девушка до сих пор остается в американской тюрьме. Причем, условия содержания, по словам российских дипломатов, унизительные. У нее забрали личные вещи. От кроссовок и книг до средств гигиены. Заставили полностью раздеться для досмотра. 12 часов Бутина провела без пищи и сна - сейчас она в одиночной камере.

На условия содержания жалуется и Константин Ярошенко. Почти семь лет - с момента вынесения приговора - ему не разрешали свидания. На этой неделе он, наконец, увидится с семьёй - жена Виктория и дочь Катя прилетели в Америку. Российского лётчика задержали в африканской Либерии в 2010 году. За попытку якобы переправить крупную партию кокаина. В итоге суд Нью-Йорка приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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