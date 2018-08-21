На Украине раскрыли обман Киева о туристах в Крыму

На Украине наблюдателей ОБСЕ не пустили к экипажу задержанного российского танкера "Механик Погодин". В Херсоне судно удерживается уже более двух недель. Причем, решение об аресте официально суд до сих пор не выдал. Между тем политтехнолог Михаил Подоляк уличил украинские власти в том, что они продолжают врать населению о якобы сокращающемся турпотоке в Крым.

Вокруг российского танкера "Механик Погодин", на борту которого находятся 12 членов экипажа, украинские власти выстроили круговую оборону. Несмотря на то, что решения об аресте судна еще нет, Киев объявил, заявил, что заблокировал его на три года. Теперь к морякам не пускают даже наблюдателей ОБСЕ. На борт пыталась попасть специальная мониторинговая миссия, однако была остановлена сотрудником СБУ, передает "ТВ Центр".

"СММ следила за сообщениями о танкере "Механик Погодин", пришвартованном в порту на юго-западной окраине города Херсон. У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту", - говорится в сообщении организации.

Пиратские методы украинские власти пытаются распространить не только на море, но и на суше. Прокурор по делу экс-президента Виктора Януковича, рассказал журналистам, что потребовал для него 15 лет тюрьмы, однако после ужесточения наказания "за посягательство на территориальную целостность Украины" бывшему главе государства грозит пожизненное. А чтобы расправа стала неотвратимой, гособвинитель предложил выкрасть Януковича с помощью спецназа.

Впрочем, простых украинцев беспокоят куда более житейские вещи. Например, летний отдых в Крыму - как выяснили журналисты, поток туристов из Незалежной на полуостров не сокращается, как рассказывают власти, а наоборот, только растет. Или экономическое положение дел в стране. Украинские бизнес-порталы информируют: золотовалютные резервы сокращаются, госдолг за последние 6 лет вырос в четыре раза. Финансисты размышляют о способах его погашения.

Но и в случае дефолта долги прощать никто не станет. И, скорее всего, расплачиваться придется суверенитетом страны, считают эксперты.

Если Украина не отдаст живые деньги, то окажется в положении клиента ломбарда, и рассчитывать на справедливую цену самой плодородной земли Европы будет наивно. Общий госдолг Киева составляет 76 миллиардов долларов. Это примерно 1800 долларов с каждого жителя страны.

Александр Огородников, "ТВ Центр".