Жители деревни в Нижегородской области страдают из-за "черных фермеров"

Едкий запах, мусор и полчища крыс. Жители деревни Горбатовка в Нижегородской области страдают из-за так называемых чёрных фермеров.

Этот двор в деревне Горбатовка жители окрестили "Черной фермой". Среди груды строительного мусора и бытовых отходов курицы ищут хоть что-то съедобное. Голодный козел пытается залезть на дерево. Свиньи дерутся за объедки.

Этот участок недавно приобрела семейная пара. Жить здесь сами не стали. В подвале дома и на участке поселили домашних животных. О нормальных санитарных условиях и речи нет. Деревня с каждым днем все сильнее задыхается от едкого запаха, передает "ТВ Центр".

Но больше всего соседи боятся, что ферма в скором времени может превратиться в кладбище домашних животных. Кормят скотину раз в день, да и то не всегда — говорят жители. Животные то и дело вырываются на свободу и совершают набеги на соседские огороды.

Ирина Шарова, ей принадлежит хозяйство, не выпускает своего мужа Дмитрия с участка. Чтобы лишнего не наговорил. Ирина отказалась показать документы, разрешающие разведение животных. Этого не может добиться и местная администрация.

Как оказалось, это не первая и не единственная ферма Шаровых. В соседнем районе Нижнего Новгорода "черным фермерам", по словам местных жителей, принадлежат еще несколько участков. С помощью прокуратуры и полиции там удалось закрыть хозяйство. Но гигантские крысы до сих пор атакуют деревню.

Теперь бороться с Шаровыми предстоит жителям Горбатовки. Они уже готовят коллективное письмо в надзорные инстанции.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".