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По Крымскому мосту с момента открытия проехали более 2 млн машин

09:52
  • вторник
  • 21 августа 2018

С момента открытия Крымского моста по нему в обе стороны проехали 2,028 миллиона автомобилей. В августе среднесуточная интенсивность составляет около 29,3 тысячи машин. Автомобильная часть переправы была запущена 16 мая 2018 года.

В информационном центре "Крымский мост" рассказали о зафиксированных с момента открытия переправы статистических данных, касающихся количества проехавших автомобилей и направлений трафика. Информацию передает ТАСС.

Всего с момента открытия Крымского моста по нему в обе стороны проехали 2,028 миллиона автомобилей. 

"В период с 14 по 20 августа ежедневно преобладает трафик в сторону Краснодарского края: в Крым за эти дни проехали более 98 тысяч автомобилей, в обратную сторону - более 111 тысяч", - добавили в инфоцентре.

В августе среднесуточная интенсивность составляет около 29,3 тысячи машин. 

Ранее в Министерстве транспорта отчитались о строительстве железнодорожной части Крымского моста. Возведены уже 93 из 307 опор, при этом из 160 тысяч тонн металлических пролетов собраны 105. Общую готовность оценивают в 80 процентов. Автомобильная часть Крымского моста была запущена 16 мая 2018 года. 

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