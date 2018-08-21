Строительство второй очереди началось на космодроме "Восточный"

На космодроме "Восточный" началось строительство второй очереди - стартового стола для ракеты "Ангара".

Строительство стартового стола для ракеты "Ангара" идет на космодроме "Восточный". Об этом стало известно на форуме "Армия-2018", передает ТАСС.

"На космодроме "Восточный" идет строительство инфраструктуры для подготовки запусков ракет-носителей "Ангара" и универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса "Амур", - говорится в материалах Центра Хруничева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Роскосмос должен добиться прорывных успехов в освоении космоса и укрепить свои позиции на международной арене.

Глава государства подчеркнул необходимость диверсификации ракетно-космической отрасли. Работы над проектом развития ракет "Ангара", в том числе ракеты тяжелого класса "Ангара-А5", должны проходить более активно, указал он.