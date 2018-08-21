В Москве обновят таблички с названиями 185 станций метро

В Москве до конца лета заменят таблички с названиями 185 станций столичного метрополитена. Указатели увеличенного размера с графиками работы и другими элементами навигации разместят на входах в вестибюли.

Столичные власти до конца лета заменят на новые таблички с названиями 185 станций Московского метрополитена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Указатели увеличенного размера с названиями станций, графиками работы и другими элементами навигации разместят на входах в вестибюли, они будут выполнены в стилистике бренда "Московский транспорт".

"Они разработаны таким образом, чтобы помочь пассажирам с легкостью ориентироваться на станциях, определять верный маршрут, без труда находить нужные выходы в разветвленных подуличных переходах", - отметил заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что более 60 тысяч новых элементов навигации уже размещены на станциях городской подземки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный метрополитен после реализации всех проектов по расширению по своим размерам будет сопоставим с подземкой Нью-Йорка. Протяженность наземных и подземных линий метро вырастет в три раза - до одной тысячи километров вместо 294.

10 июля сообщалось, что уже в этом году начнутся работы по замене букв "М" у входов всех станций метро Москвы. Крайний срок завершения обновления - 2019 год. Сами буквы останутся красного цвета, при этом ножки знаков будут подсвечиваться в цвет соответствующей линии.