Новый глава МИД Британии призвал ЕС усилить антироссийские санкции

Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал страны ЕС ужесточить санкции против России. Евросоюз должен в этом вопросе встать "плечом к плечу" с США.

Новый министр иностранных дел Великобритании ​Джереми Хант намерен призвать страны Евросоюза ужесточить санкции против России, сообщает ТАСС.

Хант сообщил, что агрессивное поведение России подрывает международный порядок, а ЕС должен в вопросе санкций "встать плечом к плечу" с США.

"Это подразумевает единогласную реакцию на случаи нарушения закона, где бы и когда бы они ни происходили, начиная от улиц Солсбери и заканчивая судьбой Крыма", - подчеркнул министр.

В свою очередь в Совфеде сообщили, что антироссийская тема на Западе раскручена, и Хант ей следует.

"Он как новый человек пытается сделать так, чтобы его фамилию запомнили. Можно добрыми делами, а можно и такими", - сообщил замглавы международного комитета Совфеда, руководитель комиссии по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

Сенатор добавил, что "антироссийские санкции в США готовят люди, более искушенные в международной политике, и от заявлений этого гуся вряд ли что-то изменится".

В начале июля Борис Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании. Причиной такого решение он назвал тот факт, что Лондон нерешительно ведет переговоры о выходе из Евросоюза, и "мечта о Brexit умирает". На его место назначили бывшего главу Минздрава страны Джереми Ханта.

8 августа Госдеп анонсировал введение новых санкций против России, связанных с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер может вступить в силу 22 августа.