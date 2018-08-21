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В Брянске мужчина ранил ножом полицейского

11:05
  • вторник
  • 21 августа 2018

В Брянске задержали мужчину, который напал с ножом на полицейского. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизнь вне опасности. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Брянска, ранившего полицейского.

Накануне вечером мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения, устроил в своей квартире скандал с супругой, сообщает управление СК по региону. Прибывшего по вызову женщины полицейского подозреваемый ударил ножом в шею и сбежал.

В настоящее время мужчина задержан, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как отмечают в СК, совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность.

Пострадавшему полицейскому была оказана медицинская помощь.

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