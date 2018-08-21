В Подмосковье отравились 26 человек, один скончался

В подмосковных Котельниках отравились 26 человек. Один скончался до приезда скорой, двое отказались от госпитализации, остальных доставили в больницы.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили об отравлении 26 человек в городе Котельники. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что 23 человека были доставлены в больницы. Один человек скончался до приезда скорой, двое отказались от госпитализации.
Вместе с тем источник "Интерфакса" рассказал, что инцидент произошел в строительном городке, все пострадавшие - рабочие из стран СНГ.
Ранее сообщалось, что в екатеринбургском спортклубе "Катюша" отравились 12 детей. Четыре ребенка были госпитализированы, у них обнаружили острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие в перерывах между занятиями питались в местном кафе. Прокуратура начала проверку, материалы по ней направят в следственные органы.
- В России зафиксировали сокращение количества смертей от отравления алкоголем
- Прокуратура начала проверку по факту отравлений в спортклубе Екатеринбурга
- Пострадавший от отравления в Эймсбери вновь госпитализирован
- СМИ: от химического отравления в отеле Диснейленда пострадали 22 человека
- При обрушении здания бывшего завода на Сахалине погибли три человека