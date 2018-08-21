Путин и Си Цзиньпин проведут встречу на ВЭФ

Президент России встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на ВЭФ-2018, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Ранее свое участие в форуме подтвердил также японский премьер Синдзо Абэ, а вот лидера КНДР Ким Чен Ына на мероприятии, скорее всего, не будет, так как на это время выпадает межкорейский саммит.

Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев подтвердил заявление вице-премьера Госсовета Китая Ху Чуньхуа о том, что в сентябре во Владивостоке в рамках участия в Восточном экономическом форуме встречу проведут президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом пишет ТАСС.

"Китай является основным экономическим партнером России в АТР", - подчеркнул Трутнев.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, не сможет посетить ВЭФ-2018, так как на время его проведения выпадает межкорейский саммит. При этом приглашение для Ким Чен Ына нанести визит в Россию остается открытым.

18 июня свое участие в форуме подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ. Туда съедутся главы государств, иностранные инвесторы и представители бизнеса.