Назван лучший клип года по версии MTV

Клип на песню кубино-американской исполнительницы Камилы Кабельо Havana признан лучшим в 2018 году года по версии премии MTV Video Music Awards. Певица также стала исполнителем года.

Стали известны обладатели премии MTV Video Music Awards - 2018. Список опубликован на сайте телеканала. Видео на композицию 21-летней кубино-американской исполнительницы Камилы Кабельо Havana стало лучшим клипом года. Певица также названа исполнителем года. Лучшая песня года - Rockstar исполнителей Post Malone и 21 Savage, лучший поп-хит - No Tears left to cry исполнительницы Арианы Гранде. Наибольшее число номинаций было у исполнительницы Карди Би. Она победила в трех категориях из двенадцати.