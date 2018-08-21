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Назван лучший клип года по версии MTV

11:40
  • вторник
  • 21 августа 2018

Клип на песню кубино-американской исполнительницы Камилы Кабельо Havana признан лучшим в 2018 году года по версии премии MTV Video Music Awards. Певица также стала исполнителем года.

Стали известны обладатели премии MTV Video Music Awards - 2018. Список опубликован на сайте телеканала. 

Видео на композицию 21-летней кубино-американской исполнительницы Камилы Кабельо Havana стало лучшим клипом года. Певица также названа исполнителем года.

Лучшая песня года - Rockstar исполнителей Post Malone и 21 Savage, лучший поп-хит - No Tears left to cry исполнительницы Арианы Гранде.

Наибольшее число номинаций было у исполнительницы Карди Би. Она победила в трех категориях из двенадцати.

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