Меладзе подтвердил обращение за грузинским гражданством

Певец Валерий Меладзе подтвердил, что подал запрос на получение гражданства Грузии, но при этом не собирается отказываться от российского. Таким образом он хочет "стереть для себя границу" между "близкими по-братски" народами.

Российский исполнитель Валерий Меладзе объяснил свое намерение получить гражданство Грузии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Меладзе решил обратиться в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство этой страны. В Грузии с 15 августа вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", в соответствии с которым уроженцы страны могут обращаться в соответствующие ведомства с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, которое было утрачено в результате получения гражданства другой страны.

Певец подчеркнул, что не скрывает этого факта, кроме того, не собирается отказываться от российского гражданства.

"Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии. Что касается этической стороны этого вопроса, я уверен, что не наношу никому морального ущерба. Я родился и вырос в Грузии в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ. Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором. Я предпринял действия, чтобы стереть эту границу для себя", - рассказал певец в эфире радиостанции "Говорит Москва".