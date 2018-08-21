Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве

Россия и Центральноафриканская республика подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Глава Минобороны Сергей Шойгу напомнил, что еще 60-70-е годы прошлого века в африканской республике одновременно работало до 150 советских специалистов, а министр национальной обороны и реконструкции армии ЦАР Мари-Ноэль Кояра охарактеризовала отношения двух стран как "очень крепкие и тесные".

Россия и Центральноафриканская республика подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС.

"Важный импульс двусторонним отношениям придала беседа президентов наших стран, состоявшаяся 23 мая этого года на полях Петербургского международного экономического форума", - отметил министр обороны России Сергей Шойгу, добавив, что еще в 60-70-е годы прошлого века в африканской республике одновременно работало до 150 советских специалистов из самых различных областей - от геологии и сельского хозяйства до медицины и образования.

В ответном слове министр национальной обороны и реконструкции армии ЦАР Мари-Ноэль Кояра охарактеризовала отношения двух стран как "очень крепкие и тесные", добавив, что соглашение о военном сотрудничестве станет очередным важным этапом взаимодействия.

31 июля СМИ написали о найденных телах погибших российских журналистов рядом с брошенной и обстрелянной машиной в ЦАР на дороге к северу от города Сибут в префектуре Кемо. Позднее МИД России подтвердил гибель корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. В ведомстве сообщили, что, согласно предварительным результатам расследования, на россиян напали с целью ограбления. Те попытались оказать сопротивление и в результате были убиты.