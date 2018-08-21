По факту массового отравления в Котельниках проводится проверка

Один человек скончался и 23 были госпитализированы после отравления в подмосковных Котельниках. Все они рабочие. После ужина стали жаловаться на плохое самочувствие.

В Котельниках накануне зафиксировано массовое отравление проживающих в общежитии строителей. Сейчас известно, что один мужчина скончался до приезда скорой помощи. Госпитализированы по крайней мере 23 человека. Их доставили в инфекционные отделения ближайших больниц.

Предварительный диагноз - пищевое отравление. Рабочие, проживающие в этом поселке, утверждают, что такие случаи периодически случаются. Обычно их кормят на объектах.

Сейчас известно, что условиями проживания в этом поселке и условиями труда рабочих заинтересовался Роспотребнадзор. Деятельность хостела уже приостанавливалась ранее. Сейчас тут очередная проверка. На территории городка и сейчас находится карета скорой помощи.

Живущие тут рассказывают - работает санитарная комиссия, которая проверят условия проживания и опрашивает остальных жильцов на предмет их самочувствия.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".