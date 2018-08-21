Собянин утвердил льготы для аспирантов на проезд в городском транспорте

Аспиранты очной формы обучения получат льготы на проезд в общественном транспорте столицы. Такое решение было принято во вторник на заседании президиума городского правительства. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что аспиранты неоднократно обращались к нему по этому вопросу. Ранее такие льготы получали только студенты и ординаторы. Поддерживать столичные власти будут не только молодёжь, но и предпринимателей.

Московские предприятия активно выходят на внешние рынки. Столица уже занимает первое место в стране по объему несырьевого экспорта товаров и услуг на сумму 25 миллиардов долларов. Но потенциал еще больше. Стать экспортерами готовы сотни предприятий, нужна лишь помощь на первом этапе. Меры поддержки во вторник обсуждали на заседании президиума столичного правительства, передает "ТВ Центр".

"Нам приходится конкурировать с зарубежными производителями. А особенно с предприятиями из других регионов. Там зарплаты и стоимость аренды земли существенно ниже, чем в столице. Кроме того, дешевле подключение к сетям и ниже требования по контролю за соблюдением экологических нормативов. Правительство Москвы оказывает нам поддержку. Придание статуса промышленного комплекса снизило ставку аренды", - отметил генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев.

Изменения в постановление московского правительства, принятые во вторник, позволят предприятиям-экспортерам получать субсидии на оборудование локальных очистных сооружений, сертификацию продукции, патентование и транспортировку. Суммы будут определяться индивидуально в зависимости от объема выручки, доли доходов от экспорта, а также размера среднегодовой зарплаты сотрудников. Максимально сумма субсидии может составить три миллиона рублей.

Также поддержку получат предприятия, которые будут приобретать отечественное оборудование. Примечательно, что во вторник к диалогу пригласили не только руководителей крупных компаний, но и представителей малого и среднего бизнеса.

Только в столице в малом и среднем бизнесе сегодня работают более двух миллионов человек - это треть от общего числа занятых. Руководство города намерено привлечь в эту сферу новых участников и продолжить популяризировать открытие москвичами собственного дела.

Учрежденная во вторник премия будет носить название "Прорыв года". Конкурс включает семь номинаций, охватывая практически все направления: от "Мама - успешный предприниматель года" до "Почетный стартап года" - для бизнесменов старше 55 лет. В качестве призов победители получат возможность бесплатного рекламных размещения билбордов на улицах Москвы, а также десятки эфиров на телевидении и радио.

Приятный подарок к новому учебному году получили сегодня и столичные аспиранты. С 1 сентября наравне со студентами они получат возможность по льготным ценам пользоваться метро, наземным пассажирским транспортом, поездами МЦК и пригородными электричками. Стоимость проездного для аспирантов снизиться в среднем в семь раз. Для использования права на льготный проезд они получат социальные карты. Их выпуск предусмотрен постановлением правительства Москвы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".