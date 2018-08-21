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Финская полиция расследует обвинения в домогательстве против атлетов из России

13:00
  • вторник
  • 21 августа 2018

Полиция Финляндии и власти Португалии начали расследование после инцидента о домогательстве в отношении финских спортсменок со стороны российских атлетов во время Европейских университетских игр.

Финская полиция и португальские власти начали совместное расследование инцидента о домогательстве в отношении финских спортсменок со стороны российских атлетов, сообщает РИА Новости.

Как сообщают финские СМИ, во время Европейских университетских игр, которые проходили в португальской Коимбре с 15 по 28 июля, члены российской команды, в том числе тренер, словесно и физически домогались финских спортсменок.   

"Я и весь финский спорт шокированы и сожалеют о преследовании финских спортсменов на соревнованиях в Португалии. Финляндия привержена абсолютной нетерпимости к сексуальным домогательствам в отношении спортсменов", - сообщил финский министр по делам спорта, культуры и Европы Сампо Терхо.

Российская сторона пока не прокомментировала эту ситуацию.

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