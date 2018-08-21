Набиуллина исключила влияние роста нефтяных котировок на экономику России

Увеличение цены на нефть даже до 100 долларов за баррель не будет способствовать росту российской экономики более чем на 1,5-2% в год, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она добавила, что в нынешних реалиях необходимо сконцентрироваться на состоянии российского банковского сектора.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что основанная на потребительском спросе модель экономического роста исчерпала себя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal

Набиуллина подчеркнула, что даже увеличение цены на нефть до 100 долларов за баррель вряд ли будет способствовать росту российской экономики более чем на 1,5-2 процента в год.

В подобных обстоятельствах, отметила глава ЦБ, необходимо сконцентрироваться на состоянии российского банковского сектора, сделав его сильным и стабильным. Набиуллина добавила, что для этого приходится принимать непопулярные решения - речь, в частности, идет о ситуации декабря 2014 года, когда ЦБ повысил ключевую ставку до 17 процентов годовых.

"Для меня было легко принять то решение по ставке, так как я была уверена, что альтернативы не было", - сказала Набиуллина, уточнив при этом, что проводимая регулятором чистка российского финансового сектора почти завершена.

Ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что при действующих и возможных новых американских санкциях правительство России и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства.