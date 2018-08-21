Мальчик впал в кому в Москве после проведенной на дому операции

Ребенок впал в кому в Новой Москве после проведенной на дому операции. Как сообщили в Следственном комитете, к настоящему моменту врачам удалось стабилизировать состояние мальчика. Предположительно, родители пригласили знакомого педиатра из Таджикистана, чтобы сделать сыну обрезание. Следователи проверят, было ли у "хирурга" медицинское образование.

Московские следователи начали проверку после того, как двухлетний мальчик в Новой Москве впал в кому из-за проведенной на дому операции.

Инцидент произошел накануне в поселке Десеновское на территории Новой Москвы. Родители пострадавшего ребенка пригласили к себе домой мужчину, который провел их сыну хирургическую операцию (в СК не уточнили, какую именно - прим. ред.) - в результате у мальчика начались судороги и анафилактический шок. В состоянии комы он был доставлен в больницу.

"В настоящее время ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии. Со слов родителей, мужчину, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Москве.

Предположительно, родители пригласили на дом педиатра из Таджикистана, чтобы тот сделал их сыну обрезание. Следователи проверят, было ли у мужчины медицинское образование.