С 1 сентября аспиранты получат льготы на проезд в столичном транспорте

С начала осени столичные аспиранты получат такие же льготы на проезд в общественном транспорте, как студенты и ординаторы. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы.

Московские аспиранты очной формы обучения получат право на льготный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на заявление заммэра Москвы Максима Ликсутова.

"С 1 сентября будут предоставлены для аспирантов такие же льготы, как есть у студентов и ординаторов. Предоставление, мы считаем, таких льгот на проезд окажет существенную поддержку для молодежи научной сферы и развития российской науки, в том числе и для предпринимателей и работодателей Москвы", - сказал он.

По словам Собянина, аспиранты неоднократно обращались к нему по этому вопросу и "просили восстановить справедливость".