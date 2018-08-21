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"Армата" доехала до армии

13:11
  • вторник
  • 21 августа 2018

Российская армия начала получать новые танки "Армата", сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, уже "100 образцов законтрактованы и поступают в войска".

Новейшие российские танки "Армата" уже начали поступать в войска. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Армия-2018", пишет "Интерфакс".

"Более 100 образцов уже законтрактованы и поступают в войска", - сказал он. Других подробностей Борисов не сообщил.

Танк "Армата" создан корпорацией "Уралвагонзавод". Предназначен для ведения боя в соприкосновении с противников, поддержки наступления мотострелковых подразделений, а также уничтожения высокобронированных целей и укреплений противника.

В конце июля Юрий Борисов сообщал, что Вооруженные силы не стремятся массово закупать танки "Армата" из-за их дороговизны. По его словам, армия предпочитает повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

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