Москвичка отдала 5,8 миллиона рублей "колдуну в XII поколении" за лечение мужа

Жительница Зеленограда хотела излечить мужа от рака с помощью "потомственного колдуна в XII поколении". За два месяца она перевела шарлатану 5,8 миллиона рублей. Однако лечение не подействовало, и женщина обратилась в полицию.

В Москве проводится проверка по факту мошенничества при оказании целительных услуг, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 64-летняя жительница Зеленограда. Она рассказала, что за два месяца перевела в контору "потомственного колдуна в XII поколении, магистра черной магии и главы клана колдунов России" Николая Ромашевского более 5,8 миллиона рублей для того, чтобы излечить больного раком мужа.

Однако никакого эффекта услуги мага не возымели, и женщина решила обратиться в полицию.