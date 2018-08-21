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Москвичка отдала 5,8 миллиона рублей "колдуну в XII поколении" за лечение мужа

13:23
  • вторник
  • 21 августа 2018

Жительница Зеленограда хотела излечить мужа от рака с помощью "потомственного колдуна в XII поколении". За два месяца она перевела шарлатану 5,8 миллиона рублей. Однако лечение не подействовало, и женщина обратилась в полицию.

В Москве проводится проверка по факту мошенничества при оказании целительных услуг, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 64-летняя жительница Зеленограда. Она рассказала, что за два месяца перевела в контору "потомственного колдуна в XII поколении, магистра черной магии и главы клана колдунов России" Николая Ромашевского более 5,8 миллиона рублей для того, чтобы излечить больного раком мужа.

Однако никакого эффекта услуги мага не возымели, и женщина решила обратиться в полицию.

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