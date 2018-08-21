Путин призвал молодежь к самореализации в сферах обороны и науки

В ходе своего обращения к к участникам и гостям Международного военно-технического форума "Армия-2018" Владимир Путин отметил широкие возможности для самореализации молодежи в сферах обороны и науки, а также призвал представителей военных ведомств разных стран укреплять партнерские связи и повышать уровень доверия.

На сайте Кремля опубликовали видеообращение президента России Владимира Путина к участникам и гостям Международного военно-технического форума "Армия-2018" - в нем глава государства особо обращает внимание на широкие профессиональные возможности, которые сферы обороны и науки предлагают молодежи.

"Убежден, вы не просто узнаете много нового и интересного, но в полной мере прочувствуете, как высока честь быть защитником Родины, какие возможности для самореализации, для труда и созидания открываются сегодня в науке, оборонно-промышленном комплексе и других отраслях экономики", - сказал президент.

Он также отметил обширную программу форума, призванную в полной мере продемонстрировать возможности российских оружейников - как конструкторов, так и инженеров.

Вместе с тем Путин выступил с призывом к представителям военных ведомств разных стран, обозначив необходимость укреплять партнерские связи и повышать уровень доверия в интересах глобальной стабильности и безопасности, что необходимо для противостояния общим угрозам и вызовам.

Международный форум "Армия-2018" открывается во вторник в парке "Патриот". Более 1,2 тысячи оборонно-промышленных предприятий представят там 26 тысяч экспонатов, среди которых - сотни уникальных образцов. Помимо России, свою продукцию также привезут военные Белоруссии, Китая, Турции, Великобритании, Германии и Франции.