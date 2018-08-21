Погибший в Ступине ребенок провел в закрытой машине 2,5 часа

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка в Ступине. Трагедия произошла накануне.

Следователи заинтересовали трагедией в подмосковном Ступине. Женщина оставила сына в машине, закрыв двери и окна, а сама ушла на собеседование по работе. Она отсутствовала два с половиной часа, а когда вернулась, обнаружила ребенка уже без признаков жизни. Врачи также помочь ничем не смогли, передает "ТВ Центр".

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Подобные ситуации происходят достаточно часто, и специалисты вновь напоминают, что делать это категорически нельзя.