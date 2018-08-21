"Натали Турс" планирует привлечь 700-800 млн рублей для возобновления деятельности

Туристическая компания "Натали Турс" намерена привлечь 700-800 миллионов рублей инвестиций для возобновления деятельности. В ближайшее время будет проведена обработка имеющихся к компании претензий для получения точной информации по числу понесших финансовые потери туристов.

Генеральный директор "Натали Турс" Владимир Воробьев сообщил, что туристическая компания рассчитывает привлечь 700-800 миллионов рублей инвестиций для возобновления деятельности. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на "Турпомощь".

"Для того, чтобы компания смогла достойно вернуться на рынок уже в октябре текущего года и возобновить продажи в рамках туроператорской деятельности, сегодня руководство компании планирует привлечь инвестиции в размере 700-800 миллионов рублей", - заявил Воробьев.

В ближайшее время будет проведена обработка имеющихся к компании претензий, что необходимо для получения точной информации по числу туристов, которые приобрели пакетные туры, но не смогли ими воспользоваться.

29 июня "Натали Турс" разослала туристическим агентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов для снижения издержек от недозагруженных чартеров. 4 июля компания аннулировала все туры, в том числе оплаченные, вплоть до 30 сентября.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что всего "Натали Турс" продала около десяти тысяч туров на общую сумму порядка 15 миллионов долларов, но финансовых гарантий в размере 156,5 миллиона рублей не хватит, чтобы компенсировать потери всем пострадавшим.