Истребитель разбился в Швеции после столкновения с птицами

В Швеции после столкновения с птицами разбился истребитель Saab JAS 39 Gripen. Самолет упал в лес, пилот успел катапультироваться. Мужчину отвезли в больницу - его жизнь вне опасности.

В Швеции после столкновения с птицами разбился истребитель Saab JAS 39 Gripen, передает ТАСС со ссылкой на заявление ВС страны.

Самолет упал в лес недалеко от населенного пункта Роннебю. На место происшествия ранее прибыли скорая помощь и спасатели. Летчика отвезли на осмотр в больницу.

Инцидент произошел вне зоны местного аэропорта. На расписании гражданского воздушного транспорта он не отразился.