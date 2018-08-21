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Истребитель разбился в Швеции после столкновения с птицами

14:25
  • вторник
  • 21 августа 2018

В Швеции после столкновения с птицами разбился истребитель Saab JAS 39 Gripen. Самолет упал в лес, пилот успел катапультироваться. Мужчину отвезли в больницу - его жизнь вне опасности.

В Швеции после столкновения с птицами разбился истребитель Saab JAS 39 Gripen, передает ТАСС со ссылкой на заявление ВС страны.

Самолет упал в лес недалеко от населенного пункта Роннебю. На место происшествия ранее прибыли скорая помощь и спасатели. Летчика отвезли на осмотр в больницу.

Инцидент произошел вне зоны местного аэропорта. На расписании гражданского воздушного транспорта он не отразился.

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