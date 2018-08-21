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МАГАТЭ усомнилась в ядерном разоружении КНДР

14:32
  • вторник
  • 21 августа 2018

МАГАТЭ не видит никаких признаков денуклеаризации в Северной Корее. Об этом говорится в докладе агентства, который будет представлен на генассамблее организации в сентябре.

МАГАТЭ обеспокоенно тем, что КНДР продолжает разработки в ядерной сфере, несмотря на обещания высшего руководства страны. Об этом говорится в докладе генерального директора организации Юкия Амано, пишет ТАСС.

"Продолжение и развитие ядерной программы КНДР вызывает серьезную озабоченность", - говорится в докладе. Документ будет представлен на Генассамблее МАГАТЭ в сентябре.

27 апреля прошла историческая встреча президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров страны приняли совместную декларацию. Согласно документу, стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Также общей целью двух стран стало проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове.

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".

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