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Психиатры проверят версию о домогательствах отца к сестрам Хачатурян

14:32
  • вторник
  • 21 августа 2018

Версию о сексуальном насилии в отношении сестер Хачатурян проверят на психолого-психиатрической экспертизе, поскольку информация о половых преступлениях отца поступала только от девушек и их подруг.

Информацию о домогательствах отца Михаила Хачатуряна к сестрам Хачатурян проверят в ходе психолого-психиатрической экспертизы, об этом "Интерфаксу" рассказал источник агентства.

Данные о половых преступлениях в отношении девушек получены от них самих и их подруг. Ранее другой источник агентства сообщил, проведенное медицинское освидетельствование сестер не выявило следов домогательств. Накануне представитель прокуратуры заявил, что у ведомства есть сведения о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над девушками.

"У следствия нет оснований верить им (сестрам Хачатурян – прим. ред.), но и не верить тоже", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".

Помощь следствию оказала бы проверка сестер на полиграфе, но для этого нужно их согласие.

"А во-вторых, такие материалы судом, как правило, не принимаются в качестве доказательства, но с учетом возможного суда присяжных они могут пригодиться в ходе судебного следствия", - передает агентство.

Убийство произошло 27 июля на Алтуфьевском шоссе. В подъезде жилого дома было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17, 18 и 19 лет.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. Между тем, соседи утверждали, что погибший производил впечатление психически неуравновешенного агрессивного человека.

20 августа Мосгорсуд признал арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, законным.

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