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В Кремле ждут от Трампа конкретики о сотрудничестве по Сирии и Украине

14:32
  • вторник
  • 21 августа 2018

В Кремле заявили, что приветствуют заявления Дональда Трампа о готовности сотрудничать с Россией, но при этом вопрос требует конкретных действий. Там также добавили, что необходимо четкое представление того, о каким именно условиях снятия санкций говорят в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Дональда Трампа о том, что тот может рассмотреть возможность снятия санкций, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном по ситуации в Сирии и на Украине. Слова Пескова приводит ТАСС.

"Нужно понимать, о каких именно условиях идет речь. Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать, но еще больше бы приветствовали какие-то конкретные действия", - сказал пресс-секретарь.

Он также добавил, что недоумение вызывает отсутствие требований от американцев по поводу украинских дел к самому Киеву.

Ранее Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность снятия санкций с России. Для этого, по его словам, Москва должна "сделать что-то на пользу США". Конкретизируя, глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о сотрудничестве по Украине и Сирии.

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