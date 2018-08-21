Москва отвергла обвинения Microsoft во влиянии на выборы в Конгресс США

В Кремле не знают, о ком именно говорила компания Microsoft, ранее заявившая о влиянии российских хакеров на ноябрьские выборы в Конгресс США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обвинения голословны и не подтверждены никакими доказательствами, более того - американская сторона даже не уточнила, о каком именно влиянии идет речь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американской компании Microsoft о попытках вмешательства российских хакеров в ноябрьские выборы в Конгресс Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС.

"Мы не знаем, о каких хакерах говорится, в чем заключается влияние на выборы. Из Америки мы слышим подтверждения о том, что никакого влияния на выборы не было", - заявил Песков.

Он также добавил, что обвинения являются голословными, так как не подтверждены никакими доказательствами.

Ранее в Microsoft сообщили об обнаружении попыток российских хакеров повлиять на ноябрьские выборы в американский Конгресс. Речь идет о группе Fancy Bear, которая, по утверждению американских властей, связана с ГРУ.