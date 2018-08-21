ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва отвергла обвинения Microsoft во влиянии на выборы в Конгресс США

14:54
  • вторник
  • 21 августа 2018

В Кремле не знают, о ком именно говорила компания Microsoft, ранее заявившая о влиянии российских хакеров на ноябрьские выборы в Конгресс США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обвинения голословны и не подтверждены никакими доказательствами, более того - американская сторона даже не уточнила, о каком именно влиянии идет речь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американской компании Microsoft о попытках вмешательства российских хакеров в ноябрьские выборы в Конгресс Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС.

"Мы не знаем, о каких хакерах говорится, в чем заключается влияние на выборы. Из Америки мы слышим подтверждения о том, что никакого влияния на выборы не было", - заявил Песков.

Он также добавил, что обвинения являются голословными, так как не подтверждены никакими доказательствами.

Ранее в Microsoft сообщили об обнаружении попыток российских хакеров повлиять на ноябрьские выборы в американский Конгресс. Речь идет о группе Fancy Bear, которая, по утверждению американских властей, связана с ГРУ.

Читайте также:
Главное сегодня
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение