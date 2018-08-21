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Сотрудники ИК-37 в Пермском крае пресекли бунт в колонии

15:19
  • вторник
  • 21 августа 2018

Сотрудники ИК-37 в Пермском крае пресекли бунт в колонии. Как сообщили в Следственном комитете, организовать массовые беспорядки на территории исправительного учреждения попыталась группа заключенных. Зачинщики избили одного из осужденных, который сотрудничал с администрацией.

Следственный комитет начал проверку после того, как группа осужденных попыталась организовать массовые беспорядки в исправительной колонии №37 в Пермском крае.

Ведомство не приводит детали инцидента. Известно, что зачинщики бунта избили одного из заключенных, который сотрудничал с администрацией колонии. Кроме того, они планировали устроить беспорядки.

Как говорится в сообщении СК в Twitter, противоправные действия были пресечены сотрудниками колонии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как пишет РБК, инцидент в ИК-37, где отбывают наказание бывшие судьи и сотрудники силовых органов, произошел 18 августа. Начальник пресс-службы управления ФСИН по Пермскому краю Станислав Волегов рассказал изданию, что осужденные колонии провоцировали администрацию своим поведением и нарушали дисциплину.

"Они хотели сместить требовательного начальника колонии. Пять человек отказывались следовать законным требованиям сотрудников колонии, за что их поместили в штрафной изолятор", - пояснил он.

Двое из них, по словам председателя пермской Общественной наблюдательной комиссии Георгия Ситникова, нанесли себе телесные повреждения после того, как попали в ШИЗО.

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