Сотрудники ИК-37 в Пермском крае пресекли бунт в колонии. Как сообщили в Следственном комитете, организовать массовые беспорядки на территории исправительного учреждения попыталась группа заключенных. Зачинщики избили одного из осужденных, который сотрудничал с администрацией.

Следственный комитет начал проверку после того, как группа осужденных попыталась организовать массовые беспорядки в исправительной колонии №37 в Пермском крае.

Ведомство не приводит детали инцидента. Известно, что зачинщики бунта избили одного из заключенных, который сотрудничал с администрацией колонии. Кроме того, они планировали устроить беспорядки.

Как говорится в сообщении СК в Twitter, противоправные действия были пресечены сотрудниками колонии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ИК-37 Пермского края следователи проводят проверку после попытки группы осуждённых организовать беспорядки.



Зачинщики применили насилие к одному из осужденных за содействие, оказанное им администрации учреждения. Противоправные действия были пресечены сотрудниками колонии pic.twitter.com/lMTHQ0WZrU — Следственный комитет (@sledcom_rf) August 21, 2018

Как пишет РБК, инцидент в ИК-37, где отбывают наказание бывшие судьи и сотрудники силовых органов, произошел 18 августа. Начальник пресс-службы управления ФСИН по Пермскому краю Станислав Волегов рассказал изданию, что осужденные колонии провоцировали администрацию своим поведением и нарушали дисциплину.

"Они хотели сместить требовательного начальника колонии. Пять человек отказывались следовать законным требованиям сотрудников колонии, за что их поместили в штрафной изолятор", - пояснил он.

Двое из них, по словам председателя пермской Общественной наблюдательной комиссии Георгия Ситникова, нанесли себе телесные повреждения после того, как попали в ШИЗО.