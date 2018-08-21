Лавров рассказал о слишком высоком самомнении у Великобритании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы Великобритании к союзникам ужесточить санкции против Москвы в связи с инцидентом в Солсбери обусловлены, в частности, слишком высоким самомнением Великобритании. По его мнению, Лондон пытается навязать им свою политику.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о слишком высоком самомнении у Великобритании. По его словам, об этом говорят призывы Лондона к союзникам ужесточить санкции против России из-за инцидента в Солсбери, передает РИА Новости.

"Что касается действий Великобритании, я слышал заявление нового министра иностранных дел Соединенного Королевства (Джереми Хант, - прим. ред.), который направляется, как я понимаю, в Вашингтон и объявил о том, что он будет убеждать Дональда Трампа ужесточить санкции против России. И то же самое продвигает в отношениях с европейцами, требуя и от них дальнейшего ужесточения санкций, ссылаясь на инцидент в Солсбери, который до сих пор не расследован", - сказал Лавров.

По его словам, когда Ханта спросили, есть ли какой-то прогресс в установлении подозреваемых, он не знал, что ответить своим собственным журналистам.

"Ну и, в принципе, конечно, у наших британских коллег достаточно высокое самомнение: страна, которая покидает Евросоюз в рамках Brexit, стремится диктовать внешнюю политику самому Евросоюзу. А теперь еще, как выясняется, Лондон хочет диктовать внешнюю политику на российском направлении и в Вашингтоне", - подчеркнул глава МИД России.

Кроме того, Лавров рассказал, что предложение Лондону обсудить положение дел в российско-британских отношениях остается в силе, передает "Интерфакс".

"Мы многократно предлагали нашим британским коллегам сесть за стол переговоров, положить на этот стол все свои озабоченности и нормально разбираться в том, где мы находимся в наших отношениях. В ответ - высокомерный отказ. Но наше предложение остается в силе", - сказал министр в Сочи.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал страны ЕС ужесточить санкции против России. По его словам, Евросоюз должен в этом вопросе встать "плечом к плечу" с США.

8 августа американский Госдеп анонсировал введение новых санкций против России, связанных с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер может вступить в силу 22 августа.