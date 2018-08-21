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В Турции предложили отказаться от системы аll inclusive

15:41
  • вторник
  • 21 августа 2018

Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отменить систему аll inclusive в отелях, так как она лишает туристов возможности познакомиться с настоящей турецкой кухней и культурой страны.

Конфедерация торговцев и ремесленников Турции предложила отменить систему аll inclusive ("все включено") в отелях, сообщает "Интерфакс".

Эта система удерживает туристов в отелях, не дает им возможности знакомиться с местной кухней и культурой.

Турецкие турагенты эту идею не поддерживают, так как в случае отмены аll inclusive в стране, туристы переориентируются на другие страны.

Система аll inclusive была введена в Турции в первой половине 1990-х годов, она пользуется популярностью у российских, немецких и британских туристов.

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