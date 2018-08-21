Венгрия выдала обвиняемого в ограблении ювелира россиянина

Венгрия выдала России Бориса Постолаки, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и разбое. Как считает следствие, в июне 2015 года Постолаки и его сообщники незаконно проникли в московскую квартиру ювелира, связали его мать и поместили ей в рот кляп, из-за чего женщина задохнулась, а затем похитили деньги и драгоценности на сумму более 18 миллионов рублей.

В Генеральной прокуратуре сообщили о выдаче Венгрией россиянина Бориса Постолаки, передает ТАСС.

Как считает следствие, в июне 2015 года Постолаки и его сообщники незаконно проникли в московскую квартиру занимающегося ремонтом и изготовлением дорогостоящих изделий ювелира. В квартире в это время находилась его мать. Ее связали и поместили в рот кляп, в результате чего женщина задохнулась. Из квартиры злоумышленники похитили деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 18 миллионов рублей.

В России Постолаки выдвинуты обвинения в умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и разбое. В апреле 2017 года подозреваемый был объявлен в международный розыск, в июле того же года его задержали на территории Венгрии. Решения о выдаче удалось добиться в августе 2018 года.