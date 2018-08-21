Лавров: визит Путина в Сербию активно готовится

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об активной подготовке визита российского президента Владимира Путина в Сербию. Ранее лидер этой страны Александр Вучич заявил, что планирует в ближайшие месяцы две встречи с Путиным. Как ожидается, одна из них пройдет в Белграде в ноябре.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об активной подготовке визита президента Владимира Путина в Сербию, передает RT.

"Президент [Сербии Александр] Вучич пригласил президента [России Владимира] Путина посетить Сербию. Эта встреча сейчас активно готовится", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

Ранее Вучич заявил, что планирует в ближайшие месяцы две встречи с российским лидером. Как ожидается, одна из них пройдет в Белграде в ноябре.

Последняя встреча лидеров состоялась в мае. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербского сотрудничества, а также ход реализации совместных инвестиционных проектов.