Москва опровергла заявление посла Афганистана о решении использовать талибов

МИД России прокомментировал заявление посла Афганистана в Москве Абдула Кучая о том, что российская сторона якобы планирует использовать движение "Талибан" против ИГ в Исламской Республике. На Смоленской площади опровергли эти слова и отметили, что утверждения афганского дипломата вызывают глубокое сожаление.

В МИД России обратили внимание на заявление посла Афганистана в Москве Абдула Кучая о том, что российская сторона якобы планирует использовать запрещенное в России движение "Талибан" против "Исламского государства" (деятельность организации запрещена в России) в Исламской Республике.

"Со всей определенностью хотели бы заявить о том, что утверждения главы афганской дипмиссии в Москве не соответствуют действительности и полностью искажают смысл политики Российской Федерации на афганском направлении. Мы уже неоднократно заявляли об этом авторам подобных измышлений", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД напомнили, что Кучай уже не в первый раз прибегает к подобным заявлениям, "основанным на откровенных инсинуациях".

"Призываем не идти на поводу у тех, кому не нравятся предпринимаемые Российской Федерацией усилия по налаживанию мирного процесса в Афганистане и нейтрализации исходящих из этой страны экстремистских и террористических угроз", - говорится в заявлении министерства.

"Вызывает глубокое сожаление, что посол Афганистана вместо того, чтобы всячески способствовать поддержанию атмосферы партнерства и взаимного доверия между Российской Федерацией и Исламской Республикой Афганистан, предпринимает шаги, ведущие к противоположному результату", - добавили в МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг возможность использования Москвой движения "Талибан" для борьбы с ИГ.

"Я не могу себе представить даже гипотетически, как Россия может использовать "Талибан" для борьбы с ИГ. С ИГ мы боремся всеми имеющимися у нас средствами, поддерживаем САР в этой борьбе, оказываем содействие в оснащении армии Ирака в тех же целях и, конечно, хотим, чтобы афганский народ избавился от игиловцев", - приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что российская сторона никогда не скрывала, что поддерживает контакты с талибами, "прежде всего, для обеспечения безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане, российских учреждений, но также для того, чтобы побуждать талибов отказаться от вооруженной борьбы и вступить в диалог с правительством".