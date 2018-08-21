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Минфин США заявил о возможном ужесточении антироссийских санкций

16:52
  • вторник
  • 21 августа 2018

В Министерстве финансов США заявили, что санкции в отношении России могут быть ужесточены, если Москва не изменит своего поведения.

США могут ужесточить санкции в отношении России, если Москва не изменит своего поведения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на американское министерство финансов. 

"Хотя пагубные действия со стороны России продолжаются, мы полагаем, что ее авантюризм, несомненно, ограничивается пониманием того, что мы можем принести намного больше экономической боли, используя наш мощный государственный аппарат", - заявила заместитель министра финансов США, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку Сигал Манделкер.

Она отметила, что США без колебаний ужесточат санкционное давление, если поведение России не изменится "существенным и очевидным образом".

Американский Минфин заморозил российские активы в США на сотни миллионов долларов. По словам Манделкер, действия американских властей имели обширные последствия для людей и компаний, попавших под санкции.

Такие заявления Манделкер сделала в своем вступительном слове к слушаниям с ее участием в банковском комитете Сената Конгресса США.  

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