Российские граждане, суда и компании попали под новые санкции США

Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан России, трех российских компаний, а также шести судов под российским флагом в связи с ограничительными мерами против КНДР, а также с деятельностью Москвы, связанной с действиями в киберпространстве.

Американский Минфин ввел санкции в отношении двух граждан России, трех компаний и шести российских судов. Об этом говорится в заявлении управления по контролю над иностранными активами на сайте ведомства.

Ограничительные меры введены в связи с санкциями против КНДР и деятельностью России, связанной с действиями в киберпространстве.

Также под санкции попала одна словацкая компания.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что санкции в отношении России могут быть ужесточены, если Москва не изменит своего поведения.

До этого официальные лица США обвиняли Россию в нарушении санкций по КНДР.