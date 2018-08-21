Голая женщина довела ставропольского судью до отставки

Коллегия судей Ставропольского краевого суда единогласно отправила в отставку председателя Октябрьского райсуда Ставрополя Юрия Макарова. Заявление он написал после того, как в интернете появилось видео, на котором якобы он запечатлен в компании обнаженной девушки в магазине Краснодара.

Председатель Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров, оказавшийся в центре "обнаженного" скандала, подал в отставку. Его прошение по собственному желанию приняла квалификационная коллегия судей, пишет "Интерфакс".

Заседание коллегии прошло без участия Макарова.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен предположительно Юрий Макаров в компании обнаженной девушки. Видео было снято на заправке в Краснодаре. На записи видно, как из белого внедорожника выходит полностью раздетая девушка и идет в прилегающий магазин за пивом. Все это время мужчина снимает происходящее на камеру своего телефона.

Сам Макаров позднее заявил, что давно не был в Краснодаре, а внедорожник на видео не похож на его машину. Кроме того, уверен судья, появившийся ролик — это месть боевиков, якобы связанных с начальником штаба Шамиля Басаева по кличке Титаник, которого Макаров судил 16 лет назад.