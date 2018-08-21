Названа дата встречи Ярошенко с женой в тюрьме США

Российский летчик Константин Ярошенко сможет увидеть свою жену Викторию 24 августа в американской тюрьме. Это будет первая встреча для супругов за семь лет.

Супруга российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме, встретится с мужем 24 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря генконсульства России в Нью-Йорке Алексея Топольского.

Эта встреча станет для них первой за семь лет.

Ранее Виктория Ярошенко прибыла в Нью-Йорк с дочерью. Там она ждет встречи с мужем.

Также сообщалось, что жена и дочь Ярошенко смогут навещать его четыре раза в неделю по два часа в день.

В Соединенных Штатах супруга летчика собирается добиться оказания ему необходимой медицинской помощи.

Между тем, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила на пресс-конференции, что Ярошенко нужна срочная медицинская помощь. Сейчас его состояние оценивается, как тяжелое, передает ТАСС.

"Ему не оказывают стоматологическую помощь. При задержании ему были выбиты зубы", — напомнила она.

Ярошенко был задержан американскими спецслужбами в мае 2010 года в Либерии. Его переправили в Соединенные Штаты, где предъявили обвинения в сговоре с целью контрабанды кокаина. Он отбывал свой 20-летний срок в тюрьме "Форт-Дикс" в штате Нью-Джерси. После этого его перевели в тюрьму "Данбери", где условия содержания он назвал хуже, чем в предыдущей. Также он рассказал о пытках, которым его подвергли в США.