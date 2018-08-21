В Санкт-Петербурге ветер сорвал леса с крыши Генштаба

В Санкт-Петербурге порывом ветра сорвало леса с западного крыла Генштаба. По данным МЧС, пострадали три человека.

В Санкт-Петербурге порывом ветра сорвало деревянные конструкции с западного крыла Генштаба. Об этом сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.

"Кого-то из мимо проходящих завалило, люди сразу бросились помогать, скорую вызвали. Пожалуйста, обходите вокруг по Невскому проспекту, если вам нужно на Дворцовую площадь", - рассказали они.

Как сообщили в группе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте", на место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи, а также спасатели и пожарные.

"По словам очевидцев, леса снесло под арку. Пострадал ребенок и несколько взрослых", - говорится в сообщении.

В городском управлении МЧС сообщили о троих пострадавших. Медики осматривают их на месте происшествия. Спасатели работают над предотвращением дальнейшего обрушения конструкции.