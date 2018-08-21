США заморозили счета Дерипаски и Вексельберга на Кипре

​Кипрские счета российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга оказались заморожены решением Минфина США. Это произошло 6 апреля 2018 года. Также Вашингтон заблокировал российские активы в Соединенных Штатах на сотни миллионов долларов, рассказала замглавы министерства Сигал Манделькер.

Министерство финансов США заморозило банковские счета российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре. Это произошло после того, как американское ведомство внесло их в санкционный список, передает ТАСС.

Об этом заявила во вступительном слове заместитель министра финансов США Сигал Манделькер.

"6 апреля счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга были заморожены", - отметила она.

По данным американского Минфина, в результате санкций состояние Дерипаски уменьшилось на половину - Forbes оценил его состояние в 6,7 миллиарда долларов в 2018 году. А Вексельберг потерял три миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 14,4 миллиарда.

Кроме того, Менделькер подчеркнула, что Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан России, трех российских компаний, а также шести судов под российским флагом. Такое решение принято в связи с ограничительными мерами против КНДР, а также с деятельностью Москвы, связанной с действиями в киберпространстве.

Кроме того, в ведомстве заявили, что санкции в отношении России могут быть ужесточены, если Москва не изменит своего поведения.