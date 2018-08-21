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Путину рассказали о строительстве моста через Обь

19:58
  • вторник
  • 21 августа 2018

Строительство совмещенного автомобильного и железнодорожного моста через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе планируется начать этой зимой. Об этом сообщил врио главы региона Дмитрий Артюхов на встрече с Владимиром Путиным.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа планируют проложить железную дорогу до арктического порта Сабетта, расположенного на побережье полуострова Ямал. Как передает "ТВ Центр", об этом сообщил  временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Артюхов во время рабочей встречи с Владимиром Путиным.

По словам Артюхова, железная дорога даст возможность еще быстрее осваивать газовые месторождения Ямала. Глава региона также рассказал президенту о другом проекте — строительстве  нового моста через реку Обь. Оно должно начаться предстоящей зимой. Мост, который свяжет Салехард и Лабытнанги, станет важным элементом так называемого "Северного широтного хода".

Дмитрий Артюхов: "Вы с самого начала этот проект поддерживали, знаете его очень хорошо.  Сейчас делаем все с инвестором для того, чтобы приступить к этому в самое ближайшее время.
Владимир Путин: "Железнодорожный и автомобильный?"
Артюхов: "Да, он совмещенный – железнодорожная часть нужна для экономики, а автомобильная, конечно, имеет большую социальную нагрузку, потому что на двух берегах находятся два города, исторически связанные, и это, конечно, для населения очень долгожданное событие".
Путин: "Сколько получается протяженность?"
Артюхов: "Весь проект – 350 километров, это новое строительство. Но, учитывая, что необходимо развивать подходы, проект порядка 700 километров".

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Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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