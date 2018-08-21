США угрожают усилить санционное давление на Россию

В американском Сенате прошли слушания по российско-американским отношениям. Но речь шла не о попытках наладить, наконец, сотрудничество, а об антироссийских мерах. Так, из отчёта Минфина США следует, что после введения санкций состояние российского бизнесмена Олега Дерипаски упало в два раза, а Виктор Вексельберг лишился своих зарубежных активов на 3 миллиарда долларов. Снова меняет свою риторику и президент Трамп.

Дональд Трамп изменил сам себе. Заявлял о своём желании наладить отношения с Москвой и вдруг заговорил на языке американского истеблишмента, языке ультиматумов. Пока Россия не сделает "что-то хорошее для США", ни о какой отмене санкций и речи идти не может.

"Я вообще не рассматриваю это. Нет. Я бы подумал об этом, если бы они сделали что-либо, что пойдёт нам на пользу. Есть много вопросов, которые мы могли бы разрешить друг для друга", - заявил он.

Звучит, конечно, грозно, вот только глава Белого дома сильно преувеличил свои нынешние полномочия. Отменить он может лишь те ограничения, которые инициировал сам. По остальным же решение принимает Конгресс. Что именно должна сделать Москва, Трамп пояснил весьма общо: Сирия, Украина. В Кремле лишь удивляются.

"Ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась. Мы видим абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле урегулирования. Почему Трамп не требует ничего от Киева? И чего ещё ожидает от России? По поводу же Сирии, ни одна страна в мире не вносит вклад в политико-дипломатическое урегулирование, в нормализацию жизни и в создание условий для активного возвращения беженцев так, как Россия", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом важно понимать, что и Сирия, и Украина - лишь предлог для американцев, уверен глава нашего МИД Сергей Лавров. По его словам, санкции Вашингтон ввел исключительно из-за желания сдерживать Россию.

"Всем понятно, что санкции в отношении России введены не из-за Сирии, не из-за Украины, не из-за Крыма, не из-за чего бы то ни было, кроме как из-за желания использовать методы недобросовестной конкуренции, продвигать абсолютно бесперспективную политику сдерживания Российской Федерации", - сказал Лавров.

Не случайно своё заявление Дональд Трамп делает накануне вступления в силу очередного пакета ограничений. Тех, что в начале августа анонсировал Госдеп США. Они должны заработать уже в среду и касаться российских банков, добывающих компаний и товаров двойного назначения, которые могут использоваться и в мирных, и в военных целях. Новые санкции - американский ответ на мифическое применение Россией химоружия в Солсбери. Никаких доказательств этому не было и нет. Сотрудничать с Москвой в расследовании Лондон по-прежнему отказывается. Но это не мешает министру иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Ханту призывать Евросоюз и даже США к расширению ограничений.

"У наших британских коллег достаточно высокое самомнение. Страна, которая покидает ЕС в рамках Brexit, стремится диктовать внешнюю политику ЕС, а теперь выясняется, что Лондон хочет диктовать внешнюю политику на российском направлении и Вашингтону. То же самое Лондон продвигает в отношениях с европейцами, требуя и от них дальнейшего ужесточения санкций, ссылаясь на инцидент в Солсбери, который до сих пор не расследован", - недоумевает Сергей Лавров.

Однако Дональд Трамп не так прост, чтобы слепо идти у кого-то на поводу, тем более у вполне себе управляемых британцев. Ему и самому сейчас выгодно поддерживать антироссийский курс. 6 ноября - промежуточные выборы в Конгресс, нужно укреплять позиции республиканцев. А это непросто. Президента продолжают провоцировать, обвиняя в связях с Москвой. Группа сенаторов даже разработала законопроект, призывающий его противодействовать вмешательству России в демократические процессы. Не перестает копать под Трампа и спецпрокурор Мюллер. Он недавно заявил, что хакеры, связанные с российским правительством, причастны к взлому почты Хиллари Клинтон. Попытки повлиять уже на предстоящие выборы якобы зафиксировала корпорация Microsoft. Всё, как водится нынче за океаном, бездоказательно. Но главе Белого дома от этого не легче.

"Он лавирует между критикой демократов, с одной стороны, желанием понравиться своим избирателям, которые по опросам института Гэллопа, не хотят враждебных отношений с Россией. И в то же время есть элита внутри его партии, Республиканской, которая тоже за обострение отношений с Россией. Вот это стремление угодить всем, чистый популизм, приводит к массе противоречивых заявлений", - рассуждает политолог Олег Матвейчев.

Слова словами, а следить, как известно, за руками нужно. На деле у США всё однозначно. Американский Минфин во вторник ввел санкции против КНДР, но рикошетом досталось и России. Под ограничения попали шесть наших судов, две компании и два человека. Официальная причина - действия в киберпространстве и нарушение резолюций по Северной Корее. К слову, объявляя это, американские чиновники из Министерства финансов буквально повторили за Трампом: США продолжат в том же духе, если Москва "не изменит своего поведения".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".