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Путин обсудил Сирию с королем Иордании

19:27
  • вторник
  • 21 августа 2018

Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II. Лидеры, в частности, обсудили урегулирование кризиса в Сирии. Также они обменялись поздравлениями по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с королем Иордании Абдаллой II урегулирование кризиса в Сирии.

"Обсуждены различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии. В этом контексте отмечено эффективное взаимодействие соответствующих министерств и ведомств двух стран. Особое внимание уделено работе по обеспечению возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц", - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Также лидеры обменялись поздравлениями по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и "выразили удовлетворение дружественным и конструктивным характером российско-иорданского сотрудничества".

"В ходе беседы Владимир Путин поздравил Короля Абдаллу II и весь иорданский народ с праздником Курбан-байрам", - сообщили в Кремле.

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